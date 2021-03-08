Стратегические бомбардировщики ВВС США направились на Ближний Восток

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВС США 7 марта направились на Ближний Восток, соответствующую информацию подтвердили в Пентагоне, передает «Интерфакс».

Это уже четвертый полет бомбардировщиков в 2021 году. Отмечается, что во время выполнения задания американские самолеты сопровождались истребителями Израиля, Саудовской Аравии и Катара.

По данным американских и британских авианаблюдателей, отследивших бомбардировщики по сигналам их бортовых транспондеров, два B-52H Stratofortress вылетели с территории Соединенных Штатов и добрались до района Ближнего Востока к границам Ирана, после чего, не совершив посадку, вернулись обратно.

Предполагается, что эта миссия имела характер демонстрации силы.

Ранее сообщалось, что США отказались от участия в «вечных войнах».