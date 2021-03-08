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Большой десантный корабль &laquo;Саратов&raquo; Большой десантный корабль &laquo;Саратов&raquo;

Российский БДК «Саратов» направляется в сирийский порт Тартус через Средиземное море

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Большой десантный корабль Черноморского флота России «Саратов» направляется в сирийский порт Тартус, через Средиземное море. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что судно уже вошло в пролив Босфор в Турции.

По данным стамбульских сайтов, в порту Тартус находится база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Согласно информации агентства, это уже третий поход корабля в Сирию в 2021 году. Предыдущие были совершены в январе и феврале.

В настоящее время в Средиземном море на постоянной основе действует эскадра России в составе более десяти боевых кораблей и других судов.

Ранее сообщалось, что боевой корабль РФ создаст пункт базирования ВМФ в Судане.

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