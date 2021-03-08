Эксперт рассказал, как Запад может поддержать Украину в войне с РФ

Украина в случае войны с Россией может получить поддержку от Запада, который может устроить серию кибератак. С таким предположением выступил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

В беседе с Ura.ru он заявил, что западные страны могут поддержать Украину кибератаками против России, не отправляя военных и не рискуя их жизнями. «Для этого в США созданы специальные подразделения», — сказал эксперт.

По его словам, в случае западной кибератаки могут пострадать несколько крупных российских городов, которые могут обесточить. «Это вызовет коллапс», — добавил Жилин.



Хакер Александр Варской в беседе с изданием отметил, что события, предсказанные Жилиным, могут произойти. «Отключить электричество в городе с помощью кибератак возможно. Технологии для этого есть даже у неразвитых стран, поэтому Россия ни от чего не застрахована», — уверен хакер.

Ранее на Украине рассказали, как «победить» в войне с Россией.