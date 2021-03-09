Байден выдвинул двух женщин на должности глав командований ВС

Президент США Джо Байден уведомил, что выдвинул двух женщин на должности глав командований в вооруженных силах страны. Его слова приводит РИА «Новости».

Глава государства сообщил на церемонии в Белом доме, что главой Транспортного командования ВС США станет генерал Жаклин Ван Овост, а пост главы Южного командования ВС США займет генерал-лейтенант Лора Ричардсон. Отмечается, что женщины будут в ранге четырехзвездных генералов — это высший военный ранг в США.

«Сегодня Международный женский день, и все мы должны признать достижения этих женщин, которые разрушают барьеры», — заявил Байден в ходе своего выступления в Белом доме.

Он представил обеих генералов, а также рассказал об их биографии. Ван Овост и Ричардсон являются военными летчицами.

Ранее вице-президент США Камала Харрис призвала западные страны строить «мир, работающий на женщин».