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Военные новости

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Песков оценил опасения США из-за возможностей России в космосе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова американского генерала об опасениях США из-за возможностей России в космосе.

«Ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у американских генералов. Россия – мирная страна, выступает за сотрудничество», – заявил Песков.

Ранее командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд сообщил, что американская сторона опасается возможностей России и Китая в космосе, которые якобы могут быть использованы для уничтожения спутников США.

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