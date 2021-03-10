The National Interest рассказал о возможностях США опередить РФ и КНР в Арктике

США могут опередить Россию и Китай в Арктике за счет географических особенностей и мультилатеральной структуры управления, но при этом им придется прибегнуть к особой дипломатии и постоянно присутствовать в этом регионе. Такое мнение выразили автора статьи в журнале The National Interest.

По мнению журналистов, арктический регион представляет собой особенную ценность с точки зрения управления стратегическими торговыми путями, которые появляются в период изменения климата, а также из-за значительных запасов энергетических ресурсов, драгоценных металлов и месторождений редкоземельных элементов.

Так, в статье предлагают американским властям потребовать, чтобы другие страны придерживались правил дорожного движения, установленным Арктическим советом, аналогичным тем, что действуют в Южно-Китайском море. Для этого администрации президента США Джо Байдена следует в первую очередь инвестировать в военное присутствие американского контингента в Арктике и развитие дипломатических шагов его предшественника Дональда Трампа.

Авторы публикации напомнили, что администрация бывшего американского лидера Трампа одним из своих приоритетов отметила способность США соревноваться в Арктике. Так, в 2019 году Соединенные Штаты приняли свою Арктическую стратегию. В документе особо выделяли присутствие в этом регионе России и Китая. Вдобавок к этому ВМС США восстановили свой Второй флот, одной из задач которого является проведение операций в Северной Атлантике и Арктике.

Ранее сообщалось, что Россия и НАТО провели учения на Крайнем Севере.