Турецкие БПЛА совершили атаку на российский «Панцирь-С1»

Беспилотные аппараты Турции Bayraktar одновременно атаковали российский ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», находящийся на вооружении армии Сирии. Об этом сообщает издание Soha.

Против ЗРПК было задействовано около 20 турецких ударных беспилотников. Как отмечается в статье, один из боеприпасов взорвался рядом с ракетно-пушечным комплексом из-за чего «Панцирь-С1»получил минимальные повреждения, которые впоследствии были устранены российскими военными. При этом турецкий военный эксперт Энес Кай уточнил, что в ходе отражения атаки сирийцы допустили ряд ошибок.



Ранее НАТО высоко оценило российский зенитный комплекс «Панцирь».