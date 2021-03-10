В российской армии стало меньше дедовщины и больше коррупции

В минувшем году в вооруженных силах России стало меньше случаев дедовщины, но больше преступлений другого характера, в том числе коррупционного. Об этом сообщается на сайте военного управления Следственного комитета России.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом сумма ущерба по уголовным делам увеличилась более чем на 30% и составила 6,4 млрд руб.

В 2020 году произошло на 20% меньше преступлений против порядка пребывания на военной службе, против порядка подчиненности (дедовщина) — на 17,8%, против порядка несения специальных видов военной службы — в 5,8 раза (процент не указан). Случаев рукоприкладства было на 16,7% меньше.

При этом, по сравнению с 2019 годом, было зарегистрировано на 8,8% больше преступлений в сфере коррупции. Выросло число и других противоправных поступков: против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности.

Ранее сообщалось, что в России в прошлом году сократилось на 10,3% число военных, разыскиваемых за самовольное оставление воинской части.