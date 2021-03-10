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Военные новости

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СМИ: британские корабли будут круглогодично находиться в Арктике

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Военно-морские силы Великобритании будут круглогодично находиться в Арктике, чтобы противостоять России. Об этом пишет The Times.

По информации издания, это нужно, чтобы не допустить российского контроля над новыми торговыми путями, формирующимися из-за таяния льдов.

«Преуспевание в мире зависит от торговли, и если торговые пути откроются, мы должны убедиться, что они остаются открытыми и не контролируются одной или двумя странами», — приводятся слова источника в британских ВМС.

Ранее The National Interest рассказал о возможностях США опередить РФ и КНР в Арктике.

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