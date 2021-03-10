В ЛНР сообщили о подавлении огневых позиций ВСУ

В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что силы ЛНР подавили огневые позиции украинских силовиков в Донбассе. Об этом сообщает агентство «Луганскинформцентр», ссылаясь на представителя пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По его словам, за минувшие сутки киевские силовики нарушили режим прекращения огня четыре раза, обстреляв территорию республики из минометов калибра 120 мм. Представитель пресс-службы сообщил, что военнослужащие Народной милиции ЛНР в ответ на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены подавить огневые точки киевских силовиков в районе села Катериновка.

Как рассказал собеседник агентства, из-за действий украинских военных получил ранения защитник ЛНР. Он отметил, что пострадавший был эвакуирован и доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.

Филипоненко также обратил внимание, что «все обвинения украинской стороны в нарушении со стороны Народной милиции ЛНР режима прекращения огня являются информационной провокацией, а также попыткой ВСУ оправдать свои преступные действия в глазах международной общественности».

10 марта стало известно, что в Донбассе возобновились боевые действия.