ЛНР сообщила об уничтожении огневых позиций силовиков в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики уничтожила огневые позиции украинских силовиков в Донбассе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства ЛНР.

«В связи с повышенной огневой активностью противника и ранением нашего военнослужащего, а также для недопущения жертв среди мирного населения, защитники республики были вынуждены подавить огневые точки противника в районе населенного пункта Катериновка из незапрещенного минскими соглашениями вооружения», — заявил офицер пресс-службы Иван Филипоненко.

Он назвал информационной провокацией обвинения украинских силовиков в адрес Народной милиции о нарушении режима прекращения огня. Филипоненко добавил, что таким образом вооруженные силы Украины пытаются оправдать свои действия у линии соприкосновения в Донбассе в глазах лидеров иностранных государств.

Ранее стало известно о возобновлении боевых действий в Донбассе.