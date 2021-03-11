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Российский многоцелевой истребитель Су-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Российский многоцелевой истребитель Су-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019

В Турции рассматривают покупку российских истребителей Су-35 и Су-57

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Турция рассматривают покупку российских истребителей Су-35 и Су-57. Об этом заявил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, передает РИА «Новости».

«Если у России имеется самолет, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России», — сказал политик.

По его словам, этот вопрос часто обсуждается на встречах глав двух государств.

При этом Варанк отметил, что для Турции в приоритете разработка собственных истребителей пятого поколения.

Ранее сообщалось, что Россия поставит Турции второй полк С-400.

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