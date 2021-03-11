Госдеп США не стал комментировать возможность покупки Саудовской Аравией С-400

Госдепартамент США не стал комментировать визит главы МИД России Сергея Лаврова в страны Аравийского полуострова и возможность приобретения Саудовской Аравией зенитных ракетных комплексов С-400.

«Когда речь заходит о других контактах, мы ясно изложили свою позицию по С-400. Особенно в контексте НАТО», — сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

При этом он отметил, что не собирается комментировать визит Лаврова в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию избавиться от российских С-400.