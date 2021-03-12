Пентагон ответил на насмешки телеведущего над беременными в армии США

Пентагон ответил на комментарии ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, который высказался относительно введения в армии США формы и причесок для беременных, сообщает CNN.

«Беременные женщины будут воевать в наших войнах, это издевательство над вооруженными силами США», — заявил телеведущий в своей программе.

Представитель министерства обороны США Джон Кирби ответил, что подобные комментарии Карлсона «унижают все вооруженные силы США». Он добавил, что Пентагон не собирается слушать советы ведущего ток-шоу о том, какой должна быть армия.

Кроме того, на комментарии Карлсона негативно отреагировали некоторые высокопоставленные американские военные.

«Женщины с характером возглавляют наши самые смертоносные подразделения. Они будут доминировать на любом будущем поле боя, на котором мы призваны сражаться», — цитирует СМИ сержант-майора армии Майкла А. Гринстона.

Старший офицер Космического командования США сержант С. Скотт Х. Сталкер назвал шоу Карлсона «драма ТВ», добавив, что телеведущий никогда не служил в Вооруженных силах, пишет СМИ.