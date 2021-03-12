Российские военные следят за фрегатом ВМС Испании в Черном море

Корабль ВМС Испании «Кристобаль Колон» находится под наблюдением сил Черноморского флота России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Национальный центр управления обороной.

Испанский фрегат зашел в акваторию Черного моря в пятницу, около 15.00.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата «Кристобаль Колон» ВМС Испании», — говорится в сообщении.

Согласно статье 18 конвенции Монтрё, время пребывания кораблей нечерноморских стран в этой акватории ограничено 21 сутками.

С началом конфликта на Украине, военные корабли стран НАТО стали активно посещать украинские порты и проводить учения в Черном море.

Ранее сообщалось, что корабли НАТО зашли в порт Одессы.