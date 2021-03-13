В ЛНР рассказали, что стало причиной обострения обстановки в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий назвал причину обострения обстановки в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, обстановка у линии соприкосновения в регионе «существенно обостряется» в моменты, когда зону «операции оккупационных сил» посещают представители командования Вооруженных сил Украины и их западных кураторов.

Осадчий отметил, что это продемонстрировали события, произошедшие в текущем месяце.

Он также заявил, что украинскому военно-политическому руководству нужно показывать, что боевые действия продолжаются и «украинской армии необходимы новые средства, которые традиционно будут разворованы украинским военным командованием».

10 марта сообщалось, что в Донбассе возобновились боевые действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.