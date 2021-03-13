ТАСС: ударный беспилотник «Гром» будет оснащен высокоточными ракетами Х-38

Перспективный скоростной ударный беспилотник «Гром» будет обладать способностью нести управляемые ракеты Х-38. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как уточнил собеседник агентства, дрон будет способен нести управляемые ракеты Х-38 класса «воздух — поверхность» в одном из вариантов собственных ударных возможностей.

По данным корпорации «Тактическое ракетное вооружение», дальность полета этой ракеты достигает 70 км, ее скорость полета превышает 2 м.

Отмечается, что беспилотник еще будет способен применять широкую гамму вооружений, в частности новую авиационную управляемую ракету «изделие 85», а также управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500.