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Британский танк Challenger 2 Британский танк Challenger 2

Daily Telegraph: Британия направит порядка $110 млрд на модернизацию ВС

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Власти Великобритании в ближайшие четыре года выделят около £80 млрд ($111,3 млрд) на модернизацию вооруженных сил, пишет газета The Daily Telegraph.

По информации газеты, правительство Соединенного Королевства собирается усовершенствовать имеющиеся в распоряжении вооружения. В частности, речь идет о модернизации основного танка сухопутных сил Challenger 2, пишет издание.

Отмечается, что в Великобритании также планируют начать наращивание своего ядреного арсенала.

В феврале сообщалось, что британская армия столкнулась с нехваткой кадров.

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