Джонсон: Великобритания будет наращивать военный потенциал в киберпространстве

Великобритания будет наращивать военный потенциал в киберпространстве, о чем на следующей неделе собирается объявить премьер-министр Борис Джонсон. Об этом сообщает ТАСС.

«Наш новый всеобъемлющий подход к киберсфере позволит полностью изменить те возможности, которые мы имеем сейчас, чтобы защищать людей, продвигать свои интересы в мире и день за днем улучшать жизнь британцев», — сказал Джонсон.

Ранее начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер предложил усилить соперничество с противниками королевства в киберпространстве.