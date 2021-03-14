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Военные новости

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Джонсон: Великобритания будет наращивать военный потенциал в киберпространстве

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Великобритания будет наращивать военный потенциал в киберпространстве, о чем на следующей неделе собирается объявить премьер-министр Борис Джонсон. Об этом сообщает ТАСС.

«Наш новый всеобъемлющий подход к киберсфере позволит полностью изменить те возможности, которые мы имеем сейчас, чтобы защищать людей, продвигать свои интересы в мире и день за днем улучшать жизнь британцев», — сказал Джонсон.

Ранее начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер предложил усилить соперничество с противниками королевства в киберпространстве.

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