Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения

Военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России прибыли в Белоруссию на совместные учения. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что участники поучаствуют в батальонном тактическом учении с подразделением 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

По словам заместителя командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ - начальника воздушно-десантной службы гвардии полковник Романа Самохина, военные долго готовились к этому.

«Сейчас продемонстрируем все свои наработки, а также поделимся своим опытом с белорусскими коллегами. Мы очень рады оказаться на гостеприимной белорусской земле, как всегда нас встретили очень радушно и гостеприимно», — сказал Самохин.

Ранее стало известно, что Москва и Минск откроют три центра для совместной подготовки военных.