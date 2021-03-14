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Военные новости

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Британский генерал назвал армию Великобритании непригодной для боевых действий

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Бывший начальник Генштаба лорд Ричард Даннет подверг критике состояние британских вооруженных сил, сообщает издание The Mirror.

Главной причиной бедственного положения вооруженных сил Ричард Даннет считает очень дорогой истребитель пятого поколения F-35B. Высокая стоимость производства и обслуживания может привести британское министерство обороны к банкротству, утверждает Даннет.

По его мнению, из-за постоянного сокращения бюджета, британская армия перестала быть надежным союзником по блоку НАТО.

«Русские смеются над нами, а американцы качают головами», — подводит итог он.

Ранее сообщали, что США возвращают на службу истребители четвертого поколения

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