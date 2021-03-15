Россия защитит свои стратегические предприятия новейшими системами ПВО

В Центральном военном округе (ЦВО) введена в строй интегрированная система автоматизированного управления силами и средствами противовоздушной обороны (АСУ ПВО). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источника в Минобороны.

Отмечается, что в состав новой система будут включены зенитные системы С-400, ракетно-пушечные «Панцири» и радиолокационные средства. АСУ ПВО уже прошла проверку в ходе учений, впервые она была испытана весной 2021 года.

Кроме того, под «зонтик» АСУ ПВО попадают весь Урал и Поволжье, а также крупнейшая база российских стратегических бомбардировщиков в Энгельсе.

По словам бывшего начальника зенитных ракетных войск ВВС России Александра Горькова, основы этой системы были заложены 30 лет назад, в настоящее время подходит к концу ее реализация с использованием современных технологий.

«Ранее у нас были автоматизированные системы на западном, северо-западном и восточном направлениях. Центр России не имел таких на уровне дивизий и армий ПВО, — уточнил он.

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