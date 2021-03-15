Минобороны предложило позволить военным оказывать первую помощь

Главное военно-медицинское управление (ГВМУ) поддержало инициативу на законодательном уровне закрепить право российских военнослужащих оказывать первую медицинскую помощь. Об этом заявил начальник Главного военно-медицинского управления российского военного ведомства Дмитрий Тришкин, передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас военные не могут оказывать медпомощь на поле боя, отсутствуют такие понятия, как само- и взаимопомощь.

По словам Тришкина, такая помощь будет оказываться вне зависимости от наличия или отсутствия необходимых положений в российском законодательстве, но это следует урегулировать на государственном уровне.

Он добавил, что в данном вопросе ГВМУ Министерства обороны РФ полностью поддерживает инициативы Госдумы.