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Военные новости

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Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг

Столтенберг не видит прямых военных угроз со стороны России

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что от России и Китая не исходят прямые военные угрозы. Об этом пишет РИА «Новости».

«У меня спрашивают, вижу ли я угрозу для НАТО со стороны России или Китая. Сегодня я не вижу какой-либо военной угрозы или перспективы военного нападения на кого-либо из членов НАТО», — сказал Столтенберг.

По его словам, это объясняется в том числе и существованием НАТО, потому что нападение на одного из членов вызовет реакцию всех стран.

Ранее в центре при НАТО рассказали о «разгоревшейся войне» из-за РФ.

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