Сербское издание считает, что Запад мечтает о российском оружии

Колумнист сербского издания «Печат» Боян Билбия в своем материале утверждает, что российские военные технологии являются предметом зависти со стороны Запада.

В частности, Билбия указывает на зенитно-ракетный комплекс С-500, который способен сбивать также баллистические и гиперзвуковые ракеты в ближнем космосе и поражать некоторые спутники.

«То же можно сказать и о российских гиперзвуковых крылатых ракетах, которые для западных гигантов остаются неосвоенной областью, и я уже не говорю о подводных атомных беспилотных аппаратах», — пишет автор.

Билбия считает, что за покупку российского оружия другие страны вынуждены платить «высокую политическую цену». В качестве примера он приводит Турцию, которая отказалась выполнять требования НАТО прекратить закупки ЗРК С-400 и сейчас находится под давлением США.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходоренок рассказал, куда Россия и США продают оружие.