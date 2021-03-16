Армения начала масштабные военные учения

Армения начала масштабные тактические учения на всех операционных направлениях, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майора Эдварда Асряна.

По его словам, задачами учений являются проверка боеготовности воинских частей и подразделений, их способность действовать в сложной обстановке, а также проверка возможностей органов управления оперативно-тактическими звеньями армянских ВС и сверка вопросов взаимодействия штатных сил и средств.

Учения пройдут с 16 по 20 марта, в них поучаствуют более 7500 военных.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика намерена тесно сотрудничать с Россией по вопросу реформирования и модернизации армии.