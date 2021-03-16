Документы о жестокости польских солдат представили на выставке в Москве

Архивные документы, свидетельствующие о жестокости польских солдат во время войны между Польшей и советскими государствами, показали на выставке «Польско-советская война 1919-1921 годов. Рижский мирный договор». Об этом сообщает РИА Новости.

В числе документов на выставке представлены материалы Бобруйской комиссии по расследованию польских зверств. Комиссия приводит данные о грабежах и убийствах местных жителей польскими военными.

Так, одному крестьянину во время грабежа отрезали голову тесаком, другому распороли живот, а в селе Дражино были зафиксированы издевательства над трупами 32 человек, свидетельствуют документы.

«Нередки случаи, когда грабежи и убийства поощрялись польскими офицерами», – указано в материалах.

Кроме того, комиссия обращает внимание на случаи поджогов.

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