В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. Об этом заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров, чьи слова приводятся на сайте совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

«На сегодняшний день мы видим обострение ситуации по всей линии соприкосновения: со стороны военных формирований Украины все чаще применяются минометы различных калибров», — сообщил Никоноров.

Он отметил, что в ходе переговоров Киев «вступает в неактуальные и бессмысленные на фоне общей эскалации дискуссии и длительные монологи».

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.