Иран начал обогащать уран с помощью улучшенных центрифуг

В Иране стартовали работы по обогащение урана при помощи усовершенствованных центрифуг IR-4. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Центрифуги размещены на подземном заводе в Натанзе.

«15 марта агентство (МАГАТЭ. — «Газеты.Ru») подтвердило, что Иран начал подачу природного (фторида урана. — «Газеты.Ru») UF6 в каскад из 174 центрифуг IR4, установленный на заводе по обогащению топлива», — подчеркивает агентство.

Кроме того, Иран выразил намерение установить второй каскад улучшенных центрифуг на данное предприятие.

Ранее Иран заявил об установке тысячи центрифуг на атомном объекте.