Строительство второго беспилотника С-70 «Охотник» завершится в конце лета

Второй опытный образец тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник» будет построен к концу лета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Строительство второго образца проходит на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.

Конструкция нового «Охотника» будет сильно отличаться от первого беспилотника. Один из источников агентства уточнил, что первый «Охотник» скорее экспериментальный аппарат — демонстратор технологий, а второй — опытная предсерийная машина.

«Сразу после этого (выкатки) начнется этап наземных испытаний БПЛА, включающий запуски двигателя, проверки бортовых систем и агрегатов аппарата, рулежки и пробежки по взлетно-посадочной полосе и многое другое», — рассказали агентству.

Один из источников агентства дополнил, что запустить аппарат в воздух планируется в конце 2020 — начале 2021 года.

Ранее стало известно, что в России проходит строительство трех новых опытных образцов тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник».