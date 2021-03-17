На Украине назвали оружие, из-за которого «психует Россия»

У армии Украины появилось уникальное оружие — противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», из-за которых «психует Россия». Такое мнение выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время интервью изданию «Главред».

По его словам, сейчас никакие оружие не может противостоять ракете. Он отметил, что «Непутном» уже заинтересовались США.

Жданов рассказал, что ракета способна лететь над водой на высоте 3-300 метров, тем самым делаясь почти невидимой, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость.

«Испытания показали, что точность ее попадания довольно высока, до нескольких метров», — поделился полковник.

Жданов добавил, что если эти комплексы будут размещены у берегов Черного и Азовского морей, то Украина якобы получит возможность полностью контролировать надводное морское пространство почти на 300 километров.

Ранее сообщалось, что Киев планирует к 2025 году сформировать три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет «Нептун».