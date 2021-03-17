Минобороны опровергло информацию о взрыве торпед при выгрузке с корабля в Приморье

В пресс-службе Минобороны заявили, что сообщения о взрыве торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля 10 марта не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ведомства, не случалось никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения судов и кораблей Тихоокеанского флота.

Ранее ряд СМИ написал о том, что 10 марта в городе Фокино в Приморском крае произошел взрыв при выгрузке мин и торпед с большого противолодочного корабля. По их данным, якобы пострадало семь человек, всех их госпитализировали. Кроме того, поступала информация о пробоине, образовавшейся после падения стрелы крана, из-за которой возникла угроза опрокидывания и затопления судна.