В Великобритании назвали причину увеличения ядерного арсенала

Решение о наращивании ядерного потенциала Великобритании связано с растущей угрозой для безопасности страны. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб., передает ТАСС.

«Уровень угрозы нестабилен и продолжает увеличиваться. Нам необходимо убедиться, что наша безопасность находится на адекватном уровне», — сказал он.

Рааб, приведя в качестве примера Иран, КНДР и Россию, подчеркнул, что Великобритания «не будет опускаться ниже минимального уровня сдерживания, в то время как есть много других государств, которые уже обладают или стремятся обладать вооружениями».

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что решение властей Великобритании расширить ядерный арсенал страны может привести к подрыву международной стабильности.

До этого стало известно о намерении Лондона увеличить количество ядерных боеголовок в своем арсенале со 180 до 260. В министерстве иностранных дел России назвали подобное решение немотивированным, политически вредным и ущербным с точки зрения укрепления мировой стабильности.