Минобороны Турции заявило о ракетной атаке по провинции Килис со стороны САР

В минобороны Турции рассказали о ракетном обстреле по территории страны, который был совершен со стороны Сирии. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

Согласно заявлению, от ракетная атака была направлена на зону провинции Килис. По данным минобороны, ракеты упали на пустынную территорию, в результате никто не пострадал.

Ведомство подчеркивает, что российская сторона была уведомлена о произошедшем. Там добавили, что Турция открыла ответный огонь по точкам, которые были идентифицированы как те, откуда велась атака.

«Наши военные силы, находящиеся в регионе, предупреждены об инциденте. Мы следим за развитием событий», — сказано в публикации.

Ранее Минобороны Турции сообщило о ракетных ударах Сирии по Алеппо.