Военные атташе из 34 стран привились «Спутником V»

Более 180 военных атташе из 34 стран прошли вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки приняли добровольное участие в проведении вакцинации», – заявили в военном ведомстве.

Атташе привились от коронавируса в лечебно-диагностическом центре Минобороны России, к вакцинации были допущены те, кто еще не переболел COVID-19 и не имеет противопоказаний.

14 марта в Минобороны сообщили, что более трети российских военнослужащих привиты первым компонентом вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.