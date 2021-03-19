В итальянской провинции Порденоне танк по ошибке обстрелял куриную ферму

В итальянской провинции Порденоне танк по ошибке обстрелял местную куриную ферму, инцидент произошел во время военных учений. Об этом сообщает издание il Fatto Quotidiano.

Отмечается, что ферма подверглась обстрелу в среду, 17 марта, из местного армейского полигона. Хозяева предприятия обнаружили погибших птиц и обрушенные стены здания на следующее утро, когда пришли на работу.

После произошедшего прокуратура Порденоне приступила к расследования. Согласно данным газеты, следователи наложили арест на четыре танка, участвовавших в маневрах. Военнослужащие должны будут объяснить, почему танки стреляли в сторону населенного пункта с учетом того, что место для стрельбы располагалось в противоположном направлении.

В декабре прошлого года сообщалось, что при обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин в Пскове военный случайно выстрелил из пушки боевой машины в торговый центр. В результате инцидента никто не пострадал.