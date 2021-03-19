Российская подлодка исчезла с радаров НАТО

Противолодочные силы НАТО на протяжении недели пытаются найти в Средиземном море российскую дизель-электрическую субмарину Б-237 «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка», она исчезла с их радаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, несмотря на неудачу альянса подводная лодка Черноморского флота находится на связи и передает информацию.

Согласно информации источника, у НАТО есть много возможностей в Средиземном море, но уровень скрытности российской субмарины превзошел ожидания.

«Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», — сказал собеседник агентства.

Ранее читатели британского издания Express высмеяли публикацию о слежке за российской подводной лодкой в Ла-Манше. В соответствующей статье говорилось о том, что корабль военно-морских сил Великобритании обнаружил субмарину РФ в проливе Ла-Манш недалеко от британских территориальных вод, после чего российская подлодка была сопровождена.