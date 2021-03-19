Число субмарин в подводных силах ВМФ России превысит 80

Число субмарин в подводных силах Военно-морского флота России превысит 80. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Отмечается, что в 2021 году во флот поступят три атомных подлодки: стратегическая »Князь Олег» проекта 955А («Борей-А») и многоцелевые «Казань» и «Новосибирск» проекта «Ясень-М». Кроме того, 25 марта на воду спустят дизель-электрическую «Варшавянку», названную «Магадан». Она войдет в состав Тихоокеанского флота.

«Количественный состав подводных сил ВМФ России должен в этом году превысить 80 единиц с учетом поступления в этом году трех новых атомоходов», — сказал источник.

Он отметил, что подсчитать точное число лодок нельзя, потому что некоторые из них находятся в консервации, а некоторые готовятся к утилизации.

В конце 2020 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил о планах по строительству 14 новых атомных подводных лодок для ВМФ. По его словам, ежегодно вплоть до 2027 года завод «Севмаш» будет передавать ВМФ России по одной атомной подводной лодке проектов «Борей-А» и «Ясень-М».