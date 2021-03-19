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Военные новости

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Израильские солдаты застрелили палестинца во время протестов

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Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) застрелили одного из демонстрантов, которые кидали в солдат камни в знак протеста против создания израильских поселений на территории Западного берега реки Иордан, сообщает Reuters.

В пятницу, 19 марта, возле деревни Бейт Даджан возобновилась акция протеста палестинских жителей Западного берега, в результате которого двое израильских солдат были закиданы камнями, а в ответ один из демонстрантов был подстрелен. Он был доставлен в госпиталь, в котором скончался.

По информации ЦАХАЛ, их военнослужащие были атакованы толпой и применили методы разгона демонстрации, сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух.

«Мы осведомлены о потерях со стороны палестинцев. Причина гибели пока не установлена. Мы расследуем этот инцидент», — сообщили в ЦАХАЛ.

Акции протеста палестинского населения начались неделю назад в районе города Наблус, в том числе — возле деревни Бейт Джаджан. После срыва израильско-палестинских переговоров в 2014 году ситуация в регионе продолжает оставаться нестабильной.

Ранее в небе над Дамаском сирийские военные отражали атаку израильских ракет.

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