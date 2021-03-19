В Ракке зафиксировали минометный обстрел с подконтрольной ВС Турции территории

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов рассказал о минометном обстреле сирийской провинции Ракка. Об этом написал ТАСС.

Он отметил, что обстрел велся утром с подконтрольной Вооруженным силам Турции территории.

Контр-адмирал добавил, что также колонна с гражданскими лицами, которые направлялись в населенный пункт Сейда, была остановлена «предупредительным огнем из крупнокалиберного пулемета со стороны позиций протурецких формирований».

Карпов подчеркнул, что благодаря содействию ЦПВС удалось достигнуть договоренности о возвращении домой жителей в города Аль-Муаляк, Джебель, Сейда провинции Ракка.

Ранее минобороны Турции заявило о ракетной атаке по провинции Килис со стороны САР.