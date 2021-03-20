Гендиректор завода арестован по делу о хищении при ремонте «Адмирала Кузнецова»

Генеральный директор судоремонтного завода в Мурманске был заключен под стражу по делу о хищении средств при ремонте российского авианосца «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что соответствующее решение приял Октябрьский районный суд Мурманска. По его словам, руководитель предприятия будет содержатся под арестом два месяца.

Ранее стало известно, что рамках расследования дела о хищении 45 млн рублей при ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов» был задержан гендиректор судоремонтного завода в Мурманске.