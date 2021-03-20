Экс-директор «Военторга» частично признал вину в США по делу о взятке

Бывший заместитель директора «Военторга» Леонид Тейф признал свою вину в США. Американские власти считают его виновным в даче взятки, визовом мошенничестве и предоставлении ложных сведений о зарубежных активах. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на документы суда.

В материала суда говорится, что в пятницу, 20 марта, прошло внеочередное заседание, в ходе которого Тейф признал себя виновным по трем пунктам обвинения из 50. В частности, он признал, что дал взятку в размере $10 тыс. сотруднику Министерства внутренней безопасности США в мае 2018 года. Тейф тогда пытался добиться депортации из страны третьего лица. Также он признал себя виновным в предоставлении ложных сведений при въезде в Соединенные Штаты по иммиграционной визе в 2018 году. Кроме того, россиянин признал, что в 2012 году не сообщил Налоговой службе США о том, что у него есть зарубежные финансовые активы.

Приговор намечен на сентябрь 2021 года.