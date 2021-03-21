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Военные новости

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Лондон объяснил увеличение ядерного арсенала укреплением ПРО России

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Решение властей Великобритании увеличить ядерный арсенал связано с укреплением противоракетной обороны России, сообщил глава британского министерства обороны Бен Уоллес в эфире телеканала «Би-би-си».

«Мы наблюдаем значительное увеличение инвестиций России в противоракетную оборону, они запланировали и развернули новые средства [ПРО]. Если мы хотим, чтобы средства ядерного сдерживания оставались заслуживающими доверия, они должны иметь возможность выполнить свою задачу», – заявил британский министр.

Он также отметил, что считает своим долгом гарантировать наличие эффективных средств ядерного сдерживания, а для этого необходимо отслеживать действия России и других стран по данному вопросу.

Ранее стало известно о намерении Лондона увеличить количество ядерных боеголовок в своем арсенале со 180 до 260.

В министерстве иностранных дел России назвали подобное решение немотивированным, политически вредным и ущербным с точки зрения укрепления мировой стабильности. В ООН также заявили, что решение Великобритании может привести к подрыву международной стабильности.

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