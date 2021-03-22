Снайпер ВСУ застрелил мирного жителя на окраине Донецка

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил в своем телеграм-канале о гибели одного мирного жителя на западной окраине города в результате снайперского огня.

«По информации администрации Петровского района, в 17.30 (совпадает с мск) в поселке Александровка по улице Челюскинцев снайпером ВСУ убит мирный житель», — пишет Кулемзин.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

Однако Киев отказался в полной мере соблюдать прекращение огня в Донбассе, о чем в письме по итогам заседания «нормандской четверки» сообщил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Ранее миссия ОБСЕ сообщила об обстреле своего беспилотника в Донбассе.