Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Военные новости

close

Снайпер ВСУ застрелил мирного жителя на окраине Донецка

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил в своем телеграм-канале о гибели одного мирного жителя на западной окраине города в результате снайперского огня.

«По информации администрации Петровского района, в 17.30 (совпадает с мск) в поселке Александровка по улице Челюскинцев снайпером ВСУ убит мирный житель», — пишет Кулемзин.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

Однако Киев отказался в полной мере соблюдать прекращение огня в Донбассе, о чем в письме по итогам заседания «нормандской четверки» сообщил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Ранее миссия ОБСЕ сообщила об обстреле своего беспилотника в Донбассе.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.