СМИ: ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили в сирийской провинции Идлиб топливную базу группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещена в России). Об этом сообщает «Красная весна» со ссылкой на источник в Сирии.

Как рассказал собеседник агентства, самолеты ВКС России нанесли удары по топливному рынку компании «Ватад», расположенному рядом с городом Сармада на севере Идлиба. Данная компания контролируется группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам».

По информации агентства, в сирийской оппозиции заявили, что авианалет был произведен самолетом Су-34 ВКС России.

Данную информацию пока официально не подтвердили.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили боевиков в центральной части Сирии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»* представляет собой коалицию исламистских группировок, возглавляемую боевиками «Джебхат ан-Нусры»*.

*Организация, запрещенная в России.