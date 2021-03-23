Генсек НАТО предложил значительно увеличить финансирование альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с предложением о значительном увеличении финансирования альянса. Об этом сообщает РИА «Новости».

С соответствующим предложением он выступил в рамках пресс-конференции глав МИД стран-участниц НАТО в Брюсселе.

По его словам, это необходимо из-за того, что обстановка в сфере мировой безопасности стала более непредсказуемой. Такая ситуация, как отметил генсек, требует укрепления сдерживания и обороны НАТО, для чего необходимо выделение дополнительных денежных средств.

«Мы согласны, что мы должны и будем делать больше. Поэтому я предложил значительно увеличить финансирование», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее в Совете НАТО заявили, что рассматривают Россию как главную угрозу для альянса.