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Россия и США провели консультации по космической безопасности

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В Министерстве иностранных дел России рассказали о прошедших с США консультациях по вопросу космической безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что переговоры прошли в формате видеоконференции.

В министерстве добавили, что стороны произвели обмен мнениями по «широкому спектру проблем», который касается реализации данного вопроса.

По результатам консультаций, как уточнили в МИД, сторонами «выражена заинтересованность в продолжении диалога по данной проблематике».

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о желании американской стороны провести с Россией обсуждение поведения в космосе.

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