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Шлем дополненной реальности для пилотов Су-57 проходит испытания

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Шлем с элементами дополненной реальности для пилотрв истребителя Су-57 проходит испытания. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Ростех.

«Эта система обеспечивает индикацию на стекло защитного забрала шлема летчика прицельной символики для применения различных видов авиационных средств поражения, индикацию пилотажной информации, а также вывод видеоизображения закабинного пространства от телевизионных и тепловизионных датчиков», — говорится в сообщении.

Таким образом, летчик сможет видеть закабинное пространство ночью и в сложных метеоусловиях, а также при выполнении сложных маневров, то есть сможет видеть сквозь собственный самолет.

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