США останутся в Сирии из-за угрозы ИГ

США сохранят свое военное присутствие в Сирии из-за исходящей от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) угрозы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

«Они все еще находятся там и все еще представляют угрозу», — сказал он.

Кирби добавил, что основная часть сил группировки уже уже разбита, но все еще остается бесконтрольной значительная часть территории.

Американские ВС совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил» контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии, где расположены крупнейшие месторождения нефти и газа республики. Официальные власти Сирии рассматривают их пребывание как незаконное, а также сравнили с оккупацией и государственным пиратством, целью которого является неприкрытая кража нефти.