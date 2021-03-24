Армянский парламент отменил военное положение

Парламент Республики Армения в среду, 24 марта, на заседании объявил об отмене военного положения, введенного 27 сентября 2020 года, сообщает РИА «Новости».

Отмена военного положения стала результатом законопроекта оппозиционных фракций «Процветающая Армения» и «Светлая Армения». За принятие закона проголосовали 118 депутатов, еще один депутат воздержался и один проголосовал против.

Главной причиной отмены военного положения стали предстоящие внеочередные выборы. Согласно законодательству Армении, выборы будут назначены, если парламент не изберет дважды премьер-министра после отставки действующего главы правительства.

Если парламент не сумеет избрать нового премьер-министра, Никол Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера.

Изначально, 15 марта профильная комиссия по вопросам обороны и безопасности отклонила проект по отмене военного положения, так как это действие в любом случае предполагается при проведении досрочных парламентских выборов.

Ранее президент Армении обсудил с Пашиняном проведение досрочных парламентских выборов